Зимняя программа «Вот-вот» в парках Казани включит 87 бесплатных мероприятий

В парках и скверах Казани стартовала зимняя программа «Вот-вот», которая поможет жителям и гостям города настроиться на новогодние праздники. Она включает 87 бесплатных мероприятий, которые будут проходить в течение одного месяца — с 17 декабря по 15 января. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

«Предстоящая зима станет юбилейной для дирекции парков и скверов. Вот уже пятый год мы организуем насыщенную зимнюю программу в общественных пространствах Казани», — отметил спикер.

По словам Гарипова, нынешняя программа включит как знакомые традиционные мероприятия для жителей Казани, так и абсолютно новые. Название зимней программы «Вот-вот» призвано подчеркнуть приближение волшебного праздника, а вместе с тем подарить приятные впечатления гостям в парках.

Подготовка к зимнему периоду в парках Казани стартовала еще в ноябре, иллюминация украсила 16 общественных пространств, в 12 из них появились новогодние елки.

С 21 по 27 декабря открытие елок пройдет в парках «Континент», «Калейдоскоп», имени Урицкого, имени Горького, «Крылья Советов», «Комсомолец», «Сосновая роща», сквере по ул. Мира, на бульварах «Ак чәчәкләр», по ул. Фучика и главной городской елки у Центра семьи «Казан».

«Открытия елочных городков пройдут в обновленном формате и будут включать театрализованное представление для детей и взрослых, а также интерактивы от главных зимних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки», — отметил спикер.

Впервые в зимнюю культурную программу вошла Русско-Немецкая Швейцария, где 17 декабря состоялась двухчасовая прогулка со скандинавскими палками по территории леса. Кроме того, в рамках серии спортивных мероприятий на набережной реки Казанки запланированы мастер-класс по управлению кайтами в парке «Манзара», зимний волейбол на волейбольной площадке у экстрим-парка «Урам» и лыжный турнир на территории будущего парка по ул. Гаврилова.

«Мы рассчитываем вовлечь горожан на территории будущих парков, чтобы оценить, как будут функционировать именно в зимнее время года», — рассказал спикер.

Для любителей активного отдыха в парках Казани заработали пункты проката лыж и тюбингов. В Горкинско-Ометьевском лесу, парках Горького, «Крылья Советов», парке Победы, на территории озер Лебяжье и Комсомольское проложены освещенные лыжные трассы.

Пункты проката лыж работают в Горкинско-Ометьевском лесу, парке Победы и на входной площадке лесопарка «Дубрава». Две бесплатные горки откроются на этой неделе в парках Горького и по улице Мира. Прокатиться на коньках помимо катка на «Черном озере» можно будет в парках Горького, «Сосновая роща», «Калейдоскоп».