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Общество 24 ноября 2023 18:14

На Казанской телебашне включится праздничная подсветка в честь Дня матери

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На Казанской телебашне включится праздничная подсветка в честь Дня матери
Фото: мэрия Казани

26 ноября на Казанской телебашне включится праздничная подсветка, посвященная Дню матери. Об этом сообщает Минцифры РТ.

Праздничный сценарий выразит благодарность всем матерям, которые дарят ласку, нежность и заботу детям.
Увидеть световое шоу можно будет с 16.00 до 23.00.

Напомним, что 2024-й в России указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.

#день матери #казанская телебашня #подсветка
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