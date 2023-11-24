На Казанской телебашне включится праздничная подсветка в честь Дня матери

Фото: мэрия Казани

26 ноября на Казанской телебашне включится праздничная подсветка, посвященная Дню матери. Об этом сообщает Минцифры РТ.

Праздничный сценарий выразит благодарность всем матерям, которые дарят ласку, нежность и заботу детям.

Увидеть световое шоу можно будет с 16.00 до 23.00.

Напомним, что 2024-й в России указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.