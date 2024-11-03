Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Казанской телебашне включат праздничную подсветку 4 и 6 ноября
На ноябрьских праздниках на Казанской телебашне включат праздничную подсветку, сообщили в Минцифры РТ.
Завтра, 4 ноября, в честь Дня народного единства в вечернее время на ней будет отображаться российский триколор и поздравление с праздником. 6 ноября татарстанцев на русском и татарском языках поздравят с Днем Конституции РТ.
Световое шоу можно будет увидеть с 17.30 до 23.00.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести предстоящие праздники на высоком уровне и обеспечить безопасность их участников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»