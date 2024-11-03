На Казанской телебашне включат праздничную подсветку 4 и 6 ноября

На ноябрьских праздниках на Казанской телебашне включат праздничную подсветку, сообщили в Минцифры РТ.

Завтра, 4 ноября, в честь Дня народного единства в вечернее время на ней будет отображаться российский триколор и поздравление с праздником. 6 ноября татарстанцев на русском и татарском языках поздравят с Днем Конституции РТ.

Световое шоу можно будет увидеть с 17.30 до 23.00.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести предстоящие праздники на высоком уровне и обеспечить безопасность их участников.