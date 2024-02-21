На казанской телебашне в День защитника Отечества включат праздничную подсветку

В Казани телебашня филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» в День защитника Отечества будет подсвечена художественной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Праздничный сценарий на сооружении казанцы и гости города смогут увидеть с 17 и до 23 часов. Отмечается, что на световом панно покажут изображения эмблемы Вооруженных сил РФ, георгиевской ленты, звезд, салюта, камуфляжную расцветку, надписи «23 февраля» и «С Днем защитника Отечества!».

Напомним, в связи с празднованием в эту пятницу Дня защитника Отечества рабочая неделя будет сокращенной.