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На казанской телебашне в День защитника Отечества включат праздничную подсветку
В Казани телебашня филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» в День защитника Отечества будет подсвечена художественной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Праздничный сценарий на сооружении казанцы и гости города смогут увидеть с 17 и до 23 часов. Отмечается, что на световом панно покажут изображения эмблемы Вооруженных сил РФ, георгиевской ленты, звезд, салюта, камуфляжную расцветку, надписи «23 февраля» и «С Днем защитника Отечества!».
Напомним, в связи с празднованием в эту пятницу Дня защитника Отечества рабочая неделя будет сокращенной.
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