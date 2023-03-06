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На казанских остановках начали устанавливать «интерактивные» урны с QR-кодами
В Казани МУП «Городское благоустройство» запустило пилотный проект по установке новых «интерактивных» и более вместительных урн на остановках. На этих урнах располагается QR-коды, отсканировав которые горожане могут оставить заявку на уборку улиц.
Пока речь идет только о двух районах – Авиастроительном и Ново-Савиновском. Пока в пилотном режиме более эстетичные урны с кодами устанавливаются на ул.Чистопольская. Предприятие изготавливает и проводит всю работу за свой счет, сообщает в пресс-служба администрации районов.
«Вы сможете напрямую оставить заявку на уборку улиц Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, отсканировав QR-код на урне. Заявки на уборку улиц принимаются по территории, которая входит в зону ответственности МУП «Городское благоустройство»», – пояснили пресс-службе.
Напомним также, что в столице Татарстана табличками с QR-кодами начали оснащать городские светофоры. Благодаря этому жители города могут оперативно сообщать о неисправности светофоров. Всего в 2022 году были установлены 447 табличек.
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