На казанских остановках начали устанавливать «интерактивные» урны с QR-кодами

В Казани МУП «Городское благоустройство» запустило пилотный проект по установке новых «интерактивных» и более вместительных урн на остановках. На этих урнах располагается QR-коды, отсканировав которые горожане могут оставить заявку на уборку улиц.

Пока речь идет только о двух районах – Авиастроительном и Ново-Савиновском. Пока в пилотном режиме более эстетичные урны с кодами устанавливаются на ул.Чистопольская. Предприятие изготавливает и проводит всю работу за свой счет, сообщает в пресс-служба администрации районов.

«Вы сможете напрямую оставить заявку на уборку улиц Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, отсканировав QR-код на урне. Заявки на уборку улиц принимаются по территории, которая входит в зону ответственности МУП «Городское благоустройство»», – пояснили пресс-службе.

Напомним также, что в столице Татарстана табличками с QR-кодами начали оснащать городские светофоры. Благодаря этому жители города могут оперативно сообщать о неисправности светофоров. Всего в 2022 году были установлены 447 табличек.