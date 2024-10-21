На Казанский фестиваль «День первокурсника» выделят почти 2 млн рублей

Организацию и проведение Казанского фестиваля «День первокурсника» оценили почти в 2 млн рублей. Об этом говорится в материалах тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Фестиваль будет состоять из трех отборочных дней и дня проведения Гала-концерта. Для отборочного этапа потребуется концертный зал в черте Казани вместимостью минимум на 500 человек. В фойе должны установить стойки регистрации, информационные стенды, тематические фотозоны.

Гала-концерт планируют провести в концертном зале минимум на 800 человек. Выступления участников будут оценивать жюри. Участникам и победителям готовят подарки, в том числе, статуэтки из оргстекла, дипломы и букеты.

Точной даты проведения фестиваля «День первокурсника» в материалах не указано. Источником финансирования выступает бюджет Казани.

Фестиваль студенческого творчества «День первокурсника» отпраздновал 30-летний юбилей в прошлом году. Гала-концерт прошел 25 ноября 2023 года.