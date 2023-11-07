Гала-концерт казанского Дня первокурсника состоится 25 ноября в «УНИКСе»

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В Казани стартуют отборочные этапы юбилейного ХХХ Фестиваля студенческого творчества «День первокурсника». Они пройдут 9, 10 и 14 ноября, а гала-концерт состоится 25 ноября в КСК «УНИКС». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи горисполкома Алия Загидуллина.

«Фестиваль в этом году празднует тридцатилетний юбилей. Он многие годы становится отправной точкой для студентов в творческой самореализации, помогает найти новых друзей и позволяет попробовать себя в новых направлениях. Уже на сегодняшний день поступили заявки от 3 тыс. студентов из 150 творческих объединений вузов по пяти направлениям: танцевальное, музыкальное, театральное, оригинальный жанр и медиа», — рассказала спикер.

Она добавила, что в 2023-м в связи с объявленным в России Годом педагога и наставника будет добавлена новая номинация для молодых педагогов до 35 лет. Также будет приветствоваться в номерах студентов тематика Года национальных культур и традиций в Татарстане.

При этом оценивать творческие номера студентов будет авторитетное жюри, куда войдут специалисты из других регионов и известные артисты, добавил председатель жюри Дмитрий Юдин.

«Среди членов жюри будут победители Всероссийской студвесны, а также заслуженная артистка России и Татарстана Роза Хайруллина, а также представители коллективов республики», — пояснил он.

По словам представителя студенческих клубов вузов Казани Вероники Поткиной, учащиеся начали готовиться к фестивалю ещё в сентябре. Проводятся кастинги, просмотры, прослушивания и отборочные этапы.

«Этот фестиваль — уникальная площадка для выявления, поддержки и развития талантливой молодежи. В этом году у ребят есть дополнительная мотивация. Все-таки юбилейный год, можно войти в историю, достойно проявив себя на сцене», — отметила Поткина.

При этом не стоит забывать о том, что благодаря этому фестивалю студенты, которые только вошли во взрослую жизнь, могут найти новых друзей и вникнуть в новые для себя направления.