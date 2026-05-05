Круглый стол о партнерстве с исламским миром пройдет на «КазаньФоруме»

Круглый стол «Развитие сотрудничества России со странами исламского мира: наука, технологии и экономика» пройдет 14 мая в Казани, в дни XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Площадкой станет Академия наук Республики Татарстан, мероприятие включено в деловую программу форума.

Дискуссия станет частью ежегодного заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и позволит его участникам до пленарной сессии обсудить актуальные вопросы и обменяться оценками.

Организаторами выступают сама Группа стратегического видения и Академия наук Татарстана при участии Министерства иностранных дел Российской Федерации, Центра научно-технологического развития при Правительстве РФ, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Дипломатической академии МГИМО и Финансового университета при Правительстве РФ.

В работе круглого стола примут участие представители научного и экспертного сообщества, органов власти, международных организаций, а также члены группы стратегического видения. Программа включает две тематические сессии: «Стратегическое партнерство, технологии и экономика сотрудничества» и «Технологии, инновации и практические инструменты доверия».

Участники обсудят новые модели научно-технологического взаимодействия, развитие цифровых решений, применение искусственного интеллекта, вопросы технологического суверенитета и этики, включая исламскую биоэтику.

Среди спикеров заявлены руководители научно-технологических и аналитических центров, представители федеральных органов власти и международных организаций, общественные и государственные деятели стран Ближнего Востока и Азии, а также ученые и эксперты в области экономики, политологии, философии и международных отношений, представители IT- и инновационного сектора.

Отдельный блок обсуждений посвятят роли научно-технологической инфраструктуры в развитии международного сотрудничества, вопросам декарбонизации, климатической повестке и формированию устойчивых экономических связей.

Заместитель председателя группы стратегического видения, помощник Раиса Татарстана Марат Гатин отметил, что сотрудничество России со странами исламского мира выходит на новый уровень, где ключевое значение приобретают наука, технологии и инновации.

По его словам, речь идет не только о расширении экономических связей, но и о формировании общих подходов к развитию, основанных на доверии, уважении культурных и этических ценностей и стремлении к технологическому суверенитету.

Он также подчеркнул, что Казань становится площадкой для выработки таких решений и формирования новых точек роста международного партнерства.

По итогам круглого стола планируется подготовить и опубликовать тезисы выступлений участников, а ключевые инициативы представить на пленарном заседании группы стратегического видения.