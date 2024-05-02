На сайте KazanForum опубликовали расширенную деловую программу мероприятия

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На официальном сайте Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» опубликовали расширенную деловую программу мероприятия. Ключевой темой форума стало «Доверие и сотрудничество».

Как сообщается на сайте Правительства РФ, деловая программа KazanForum объединит несколько тематических треков: международное сотрудничество, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и др. Всего в программе – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и других государств.

Делегаты встретятся на сессиях, посвящённых в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнёрского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов. В ИТ-парке им. Б.Рамеева пройдёт заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

В программе – X Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, презентации стартапов, турнир молодых поваров и другие мероприятия.

Пленарное заседание состоится 17 мая. На нем эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран ОИС в разных сферах, а также подведут итоги работы форума.

Еще в рамках KazanForum в МВЦ «Казань Экспо» будет работать международная выставка Russia Halal Expo. На полях форума встретятся закупщики и дистрибьюторы халяль-продукции и около 100 зарубежных специалистов.

На площадке агропромышленного парка «Казань» откроется международная торговая ярмарка Kazan Halal Market – крупнейшая в России халяльная торговая площадка, где будет представлено более 4,5 тыс. товаров от ведущих компаний-производителей стран исламского мира.

Как подчеркнул зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, на сегодняшний день форум «Россия – Исламский мир» является важнейшей площадкой для укрепления связей со странами исламской экономики.

«Россия и исламские страны разделяют позицию по формированию честного и справедливого многополярного мироустройства, основанного на принципах международного права. Развитие многогранного сотрудничества со странами исламского мира имеет и экономическое измерение, выраженное в кратном увеличении товарооборота за прошедший год», – сказал Хуснуллин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов добавил, что в текущей экономической ситуации KazanForum имеет стратегическое значение для всей России. Он отметил, что в рамках KazanForum российские регионы могут получить самое ценное, а именно расширение экспортных возможностей для отечественных предприятий.

«Площадка форума активно привлекает представителей международного бизнеса. В этом году здесь проведут свои сессии Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр. Пройдут межправительственные комиссии», – рассказал руководитель Татарстана.

Напомним, KazanForum пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая 2024 года. Ожидается, что в форуме примут участие представители Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бахрейна, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Катара, Кувейта, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и многих других стран.