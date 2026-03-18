На КазаньФорум приедут министры культуры стран ОИС и руководство ИСЕСКО

На форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» в этом году приедут министры культуры стран Организации Исламского сотрудничества и руководство Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал помощник Раиса Татарстана Марат Гатин.

«В этом году форум будет проводиться с привязкой к статусу Казани как культурной столицы исламского мира. Например, пройдут заседания ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, – прим Т-и) и министров культуры стран ОИС. Также соберутся главы Центробанков стран ОИС, Генпрокуроры. Большое внимание уделят вопросам партнерского развития финансирования и исламскому банкингу», – сообщил он.

Форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» стал основной площадкой нашей страны для взаимодействия с исламским миром. Это ключевой инструмент для перевода диалога в конкретные сделки, инвестиции и гуманитарные проекты. Он включает в себя огромный ряд разноформатных и разнопрофильных мероприятий, подчеркнул Гатин.

