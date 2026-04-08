Общество 8 апреля 2026 11:11

На КазаньФорум отметят 20-летие Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

На КазаньФорум отметят 20-летие Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На полях КазаньФорум свое 20-летие отметит Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир». Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» с аккредитованными в Москве послами государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Он отметил, что в соответствии с приоритетами внешней политики России, которые обозначил Президент Владимир Путин, продолжается работа по укреплению партнерства с мусульманскими странами, основанного на взаимном уважении и общих интересах.

«Эти принципы являются основой для построения справедливого и устойчивого миропорядка. Укрепление взаимопонимания и налаживание прямых контактов между нашими странами – одна из задач Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир"», – сказал Хуснуллин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что межнациональное и межконфессиональное согласие было и остается важнейшим элементом многовековой российской государственности, отметив важность площадки КазаньФорум для коммуникации и сотрудничества.

«Важная роль в развитии партнерства России с ОИС принадлежит Группе стратегического видения "Россия – Исламский мир" под руководством Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. В текущем году эта площадка действительно уникальная по представительности и тематическому охвату – отмечает свое 20-летие», – сказал Сергей Лавров.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что на площадках группы гости открыто обсуждают актуальные вопросы современной культурной и гуманитарной повестки дня, обмениваются опытом и намечают дальнейшие направления для сотрудничества.

Он напомнил участникам встречи, что через месяц столица республики вновь станет центром международного диалога, когда состоится 17-й КазаньФорум.

«В прошлом году в его деловой программе приняли участие порядка 8,5 тысячи человек из 96 стран мира и 82 субъектов России. В их числе – руководители более 35 дипломатических миссий, аккредитованных в Москве. Заверяю, что в текущем году деловая программа нашего форума не менее насыщенна», – подчеркнул Рустам Минниханов.

На площадке КазаньФорум в партнерстве с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества состоится Медиафорум для представителей исламских стран.

«Планируется обсудить новые технологические вызовы, которые стоят перед журналистским сообществом мира в целом и Глобального Юга в частности», – рассказал руководитель республики.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке до 30 апреля 2026 г.

Россия не будет «гибкой»: МИД РФ предупредил Прибалтику из-за «неба» для дронов ВСУ

7 апреля 2026
«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

7 апреля 2026
