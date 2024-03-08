Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Азербайджанская SOCAR и «Татнефть» договорились о сотрудничестве в сфере нефтехимии
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и ПАО «Татнефть» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере нефтехимии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанской корпорации.
В госкомпании пояснили, что документ был подписан по итогам переговоров находящегося в Татарстане президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым.
«Стороны подписали соглашение о совместном взаимодействии в области нефтехимии, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере», — уточнили в SOCAR.
Кроме того, в ходе переговоров Наджаф и Маганов обсудили перспективы сотрудничества в других сферах, включая и область развития человеческого капитала.
В рамках посещения Татарстана представители азербайджанской госкомпании осмотрели некоторые объекты «Татнефти», в том числе комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Татнефть» и азербайджанская SOCAR подписали в начале ноября прошлого года дорожную карту о сотрудничестве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»