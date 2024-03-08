Азербайджанская SOCAR и «Татнефть» договорились о сотрудничестве в сфере нефтехимии

SOCAR Tower, штаб-квартира компании SOCAR в Баку

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Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и ПАО «Татнефть» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере нефтехимии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанской корпорации.

В госкомпании пояснили, что документ был подписан по итогам переговоров находящегося в Татарстане президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым.

«Стороны подписали соглашение о совместном взаимодействии в области нефтехимии, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере», — уточнили в SOCAR.

Кроме того, в ходе переговоров Наджаф и Маганов обсудили перспективы сотрудничества в других сферах, включая и область развития человеческого капитала.

В рамках посещения Татарстана представители азербайджанской госкомпании осмотрели некоторые объекты «Татнефти», в том числе комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Татнефть» и азербайджанская SOCAR подписали в начале ноября прошлого года дорожную карту о сотрудничестве.