На KazanForum-2026 предложат открыть Центр развития торговли и культуры Афганистана

Фото: Telegram-канал Российского делового центра в Афганистане

На полях Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum-2026» афганская делегация планирует поднять вопрос об открытии в Москве Центра развития торговли и культуры Афганистана.

По мнению афганской стороны, открытие такого центра будет способствовать развитию торгово-экономического взаимодействия и гуманитарного сотрудничества.

«Центр станет не только демонстрационной площадкой торгово-экономического и культурного наследия, но и важным коммуникационным узлом, связывающим официальный Афганистан с диаспорой в России. В свою очередь в Афганистане уже активно работает Российский деловой центр и Российский дом культуры», – прокомментировал эти планы в разговоре с журналистом «Татар-информа» глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на KazanForum-2026 приедет делегация Афганистана, возглавляемая вице-премьером по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.