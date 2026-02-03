На KazanForum-2026 приедет делегация Афганистана, возглавляемая вице-премьером Барадаром

Фото: © «Татар-информ»

На KazanForum-2026 планируется визит делегации правительства Афганистана. Как и в прошлом году, делегацию возглавит вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар. Сопровождать его будут профильные министры и главы 50 крупных бизнес-компаний. Об этом «Татар-информу» сообщило руководство Российского делового центра в Афганистане.

«Делегация Исламского Эмирата Афганистан – уже традиционный участник исламского форума KazanForum. В этом году руководство Афганистана планирует провести очередной российско-афганский бизнес-форум с участием российских министров и представителей российских бизнес-структур, с подписанием государственных и бизнес-контрактов. Все подписанные на прошлом форуме контракты выполнены качественно и в срок», – отметил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.