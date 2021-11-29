На казанца, который пытался спрятать труп в подъезде, завели дело об убийстве

Тело 44-летнего жителя Казани было найдено сегодня в подъезде одного из домов по улице Гагарина.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, несколько мужчин устроили застолье в квартире у знакомого. В какой-то момент они вышли в подъезд, где между ними произошел конфликт. В результате ссоры один из компании ударил другого ножом в грудь.

Приятели решили вынести раненого на улицу, однако поняли, что приятель скончался. Тогда один из компании пошел в полицию и обо всем рассказал.

Предполагаемый убийца задержан. Им оказался 44-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани мужчина убил приятеля и пытался спрятать тело в подъезде.