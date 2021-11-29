В Казани после застолья мужчина зарезал приятеля и пытался спрятать тело в подъезде
Накануне в квартире одного из домов по улице Гагарина несколько мужчин устроили застолье. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.
Крепко выпив, мужчины стали конфликтовать. В какой-то момент один участник потасовки зарезал другого. Однако после убийства приятели не стали вызывать полицию, а решили перенести тело жертвы на другой этаж, чтобы спрятать его.
Полицейским удалось установить и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 34-летний житель Казани. По факту произошедшего проводится проверка.