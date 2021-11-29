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Ру Тат
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Происшествия
29 ноября 2021  15:28
Полина Шевчук

В Казани после застолья мужчина зарезал приятеля и пытался спрятать тело в подъезде

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Накануне в квартире одного из домов по улице Гагарина несколько мужчин устроили застолье. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Крепко выпив, мужчины стали конфликтовать. В какой-то момент один участник потасовки зарезал другого. Однако после убийства приятели не стали вызывать полицию, а решили перенести тело жертвы на другой этаж, чтобы спрятать его.

Полицейским удалось установить и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 34-летний житель Казани. По факту произошедшего проводится проверка. 
 

#Убийство #умвд россии по казани #зарезал мужчину
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