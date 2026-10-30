На Kazan Digital Week завершился III Открытый турнир РТ по битве мини-роботов

Фото: пресс-служба турнира

Сегодня в рамках форума Kazan Digital Week завершился III Открытый турнир Республики Татарстан по битве мини-роботов. Друг с другом состязались 29 машин из 19 муниципалитетов РТ в весовой категории до 1,5 килограмма. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В итоге победу одержала команда «Колхозники» из поселка городского типа Аксубаево. Второе место заняла команда «РобоАрск» из Арска, третье – у «Властителей» из Мамадыша. Четвертое место досталось команде «Стальная воля» из Бугульмы, пятое – команде «Батыр» из Кукмора.

Фото: пресс-служба турнира

Ранее Заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов рассказывал, что наибольшее число заявок на турнир подали Казань, Аксубаевский и Кукморский районы. Каждая команда включала от двух до пяти участников в возрасте от 8 до 17 лет под руководством наставников.

Судьи оценивали мобильность робота и навыки управления, а также нанесенный противнику урон. Помимо главных наград, жюри планировало отметить авторов самых оригинальных инженерных решений и зрелищных боев. За первое место планировалось присудить поощрение в размере 200 тыс. рублей, второе – 150 тыс. рублей, третье – 120 тыс. рублей, четвертое – 80 тыс. рублей, пятое – 50 тыс. рублей.

Прямую трансляцию турнира в «VK Видео» посмотрели более 2 млн зрителей, а мероприятие посетили свыше 3 тыс. человек. Уже завтра состоится в рамках Kazan Digital Week 2026 финал международного чемпионата по битве роботов. В поединках сойдутся 36 команд из шести стран. Соревнования пройдут в двух категориях: среди роботов весом до 110 килограммов и среди мини-роботов весом до 1,5 килограммов. Посмотреть онлайн-трансляцию чемпионата можно будет на «VK Видео».

Фото: пресс-служба турнира

Согласно распоряжению Правительства РФ, с 2023 года «Битва роботов» проходит ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры. Отборочные этапы чемпионата проходят при поддержке Правительства Москвы. Оператор чемпионата – АНО «Инженеры и роботы». Генеральный технологический партнер чемпионата – VK, генеральный индустриальный партнер – «ИКС Холдинг».

Международный форум Kazan Digital Week 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, запланированы выступления свыше тысячи спикеров. В форуме участвуют более 70 стран, программа структурирована по десяти тематическим направлениям. Впервые мероприятие состоялось в 2020 году.