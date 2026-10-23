На Kazan Digital Week пройдут сразу две масштабные битвы роботов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В рамках Международного форума Kazan Digital Week состоятся два технологических шоу. 30 октября участников и гостей ждет III Открытый турнир по битве мини-роботов Республики Татарстан, а 31 октября – финальный этап Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщает Минцифры РТ.

Республиканские соревнования мини-роботов объединят молодых изобретателей со всей республики, которые поборются за Кубок Раиса Республики Татарстан. Роботы весом до 1,5 кг сойдутся в трехминутных поединках на специальном ринге.

Заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов отметил, что в этом году на соревнованиях сразятся 31 команда из 19 районов республики. Лидерами по числу поданных заявок стали Казань, а также Аксубаевский и Кукморский районы, их представят по три сборные. По его словам, для ребят битва мини-роботов станет первой серьезной возможностью заявить о себе и превратить школьные увлечения в фундамент для будущей инженерной карьеры. Он подчеркнул, что на одной площадке у детей будет возможность посмотреть поединки Международного чемпионата «Битва роботов» – они увидят в деле лучших и это станет для них стимулом двигаться дальше.

В команды входят от 2 до 5 ребят в возрасте от 8 до 17 лет под руководством наставников. Судьи будут оценивать мобильность робота, навыки управления, а также нанесенный урон противнику. Общий призовой фонд разделят пять лучших команд. Помимо главных наград за победу, жюри отметит авторов самых оригинальных инженерных решений и зрелищных боев.

Распределение призового фонда: первое место – 200 000 рублей, второе – 150 000 рублей, третье – 120 000 рублей, четвертое – 80 000 рублей, пятое – 50 000 рублей.

Сбор гостей начнется 30 октября в 09:40, торжественное открытие запланировано на 10:00.

Желающим посетить соревнования по битве роботов лично нужно пройти регистрацию на официальном сайте до 25 октября включительно.