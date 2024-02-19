На Карабашском водохранилище до 2025 года построят комплекс с открытым бассейном

В Бугульминском районе Татарстана на федеральном уровне поддержан проект по созданию новой туристической территории. В прошлом году на берегу Карабашского моря был открыт иммерсивный парк-отель «Новая земля». Как доложил на отчетной сессии Совета района глава муниципалитета Линар Закиров, до 2025 года здесь создадут необходимую инфраструктуру, благоустроят территорию, построят SPA-комплекс с открытым бассейном и ресторан.

Кроме того, по словам спикера, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» полностью завершено благоустройство территории, прилегающей к центральному водоему, которым поэтапно занимались в течение трех лет. Теперь это еще одно место притяжения жителей и гостей города, где появилось новое благоустроенное общественное пространство для прогулок и отдыха.

Сегодня в Бугульме состоялась 32-я сессия Совета района текущего созыва, на которой были подведены итоги 2023 года и сформулированы задачи на 2024-й. В заседании приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, депутат Государственной Думы РФ VIII созыва Руслан Гаджиев, депутат Государственного Совета РТ V созыва Рифнур Сулейманов. На заседании также присутствовали военнослужащие.

Перед началом сессии участники ознакомились с выставкой предприятий города и района. На самом совещании были отмечены основные достижения 2023 года.

Объем валового территориального продукта по итогам 2023 года составил 86 млрд рублей с ростом в 4%. Бугульминский район является 9-м по размеру экономики среди муниципалитетов республики. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг достиг в 2023 году 43,3 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил почти 84%. В полтора раза (на 158%) нарастил объем выпуска продукции Бугульминский механический завод. Всего ее произведено на сумму 7 млрд рублей.

«Бугульминский район является крупным многоотраслевым промышленным центром юго-востока республики. Вы являетесь девятой экономикой среди муниципалитетов Татарстана. Пользуясь случаем, позвольте поблагодарить трудовые коллективы города и района за плодотворную работу, достойный вклад в развитие республики!» — обратился к присутствующим Рустам Нигматуллин.

В 2023 году Бугульминский район принимал участие в реализации национальных проектов, федеральных и республиканских программ строительства, капитального ремонта и модернизации инженерной инфраструктуры по 21 направлению на общую сумму более 1 млрд рублей.

Проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству 92 объектов социально-культурной сферы. По программе «Наш двор» благоустроены 32 дворовые территории, по региональной программе капитального ремонта отремонтированы 35 многоквартирных домов.

«Начиная с 2014 года мы обновили 1041 объект на сумму более 13 млрд рублей. Это школы, детские сады, объекты молодежной политики и здравоохранения, культуры и спорта. За что от лица всех бугульминцев выражаю искренние слова благодарности Раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Правительству Татарстана и вам, уважаемый Рустам Камильевич!» — сказал Линар Закиров.

В 2023 году району удалось увеличить объем продукции всех товаропроизводителей сферы АПК. Этот показатель составил 3 млрд рублей. Третий год подряд район стабильно растет в объемах производства молока. В 2023 году произведено более 35 тыс. тонн — рост 125%. По надою молока на одну корову район занимает четвертое место в Татарстане. Ключевым фактором роста стало привлечение в район крупнейшего производителя молока в стране — компания «Эконива».

Фирма создала высокотехнологичное современное производство и с 2019 года инвестировала почти 3 млрд рублей в собственное предприятие «Северная Нива Татарстан». В мае этого года завершается строительство первого молочного комплекса на 3550 голов. За четыре года приобретено свыше 4 тыс. голов племенных нетелей на общую сумму более 1 млрд рублей. Определена площадка для размещения предприятия по реализации племенных нетелей молочных пород на экспорт. Потенциальные заказчики из республики и других регионов страны уже есть.

В 2023 году приступили к реализации масштабного проекта по строительству элеваторного комплекса «Август — Лениногорск». Проектная мощность составит 112 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Объем вложенных инвестиций равняется 52 млн рублей, плановых — 2,9 млрд рублей.

В этом году будет завершено строительство объектов первой очереди. На этой же площадке запланировано строительство маслоэкстракционного завода. Сумма планируемых инвестиций в ближайшие два года — более 5 млрд. рублей.

В завершение сессии первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поблагодарил бугульминцев за достойный вклад в социально-экономическое развитие района и вручил государственные награды.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.