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Общество 3 апреля 2025 18:50

На капремонт здания Минземимущества РТ выделят 234 млн рублей

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В Казани проведут капремонт здания Минземимущества РТ. Напомним, что объект расположен на ул. Вишневского (дом №26). На работы из бюджета РТ выделят 234 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Рабочим предстоит отремонтировать фасад, сделать гидроизоляцию, провести новое отопление, вентиляцию, наружное освещение, обновить системы кондиционирования, а также благоустроить и озеленить территории.

Все работы планируют сделать до 16 января 2026 года. Заказчик - ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Ранее сообщалось, что здание бывшей гостиницы «Амур» в Казани, где жил Тукай, продают почти за 500 млн рублей.

#минземимущества рт #капитальный ремонт #бюджет
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