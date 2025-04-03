На капремонт здания Минземимущества РТ выделят 234 млн рублей

В Казани проведут капремонт здания Минземимущества РТ. Напомним, что объект расположен на ул. Вишневского (дом №26). На работы из бюджета РТ выделят 234 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Рабочим предстоит отремонтировать фасад, сделать гидроизоляцию, провести новое отопление, вентиляцию, наружное освещение, обновить системы кондиционирования, а также благоустроить и озеленить территории.

Все работы планируют сделать до 16 января 2026 года. Заказчик - ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Ранее сообщалось, что здание бывшей гостиницы «Амур» в Казани, где жил Тукай, продают почти за 500 млн рублей.