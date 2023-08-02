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На капремонт пяти подростковых клубов в Татарстане выделено 128 млн рублей
В Татарстане продолжается реновация молодежных (подростковых) клубов. В 2023 году на капитальный ремонт пяти объектов выделено более 128 млн рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 77%, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
«Это важнейшая площадка для молодежи, сфера реализации их интересов, творческого совершенствования и развития интеллектуальных способностей. Здесь каждый подросток может выбрать занятие по душе и заниматься с профессиональными педагогами на бесплатной основе», — рассказал министр по делам молодежи Ринат Садыков.
В пгт Урусу Ютазинского района уже открылся «Атлант» после капремонта — первый подростковый клуб в муниципалитете. В нем многофункциональный и киберзалы, кабинет психологической поддержки и пр. Первые подобные же пространства в скором времени появятся в Нурлатском, Алькеевском районах.
Действующие клубы в Альметьевске и Набережных Челнах будут отремонтированы и оснащены многофункциональным оборудованием. В альметьевском «Родничке» появится обновленный спортивный и тренажерный залы, а в челнинском клубе — кулинарная, швейная мастерские, спорт- и театральный залы, музыкальная студия и арт-пространства.
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