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В Нурлатском, Алькеевском и Ютазинском районах РТ появятся первые подростковые клубы
В Татарстане благодаря республиканской программе начнут работать подростковые клубы там, где до настоящего времени их вообще не было, — в Нурлатском, Алькеевском и Ютазинском районах. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.
«Новые подростковые клубы станут большим подспорьем в профилактической работе с молодежью», — сказал глава Минмолодежи.
Кроме того, в этом году появятся психологические центры в Зеленодольске, Чистополе, Бугульме, расширится их сеть в Набережных Челнах и Казани. В прошлом году удалось полностью обновить и перезагрузить работу 15 психологических центров, отметил Садыков.
«Только в 2022 году за различными видами поддержки обратились более 100 тыс. человек», — подчеркнул он.
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