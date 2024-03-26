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На капремонт проспекта Яшьлек в Челнах выделят 680 млн рублей
В Набережных Челнах за 680 млн рублей проведут капитальный ремонт проспекта Яшьлек. Средства выделены из бюджета Татарстана, следует из информации с портала госзакупок.
Ремонт проведут на участке протяженностью почти 9 километров. Завершить его планируют до 11 ноября текущего года.
Заказчиком выступает Главтатдортранс.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Набережных Челнах будет проведен капитальный ремонт двух проспектов: Яшьлек и Автозаводский.
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