На капремонт проспекта Яшьлек в Челнах выделят 680 млн рублей

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В Набережных Челнах за 680 млн рублей проведут капитальный ремонт проспекта Яшьлек. Средства выделены из бюджета Татарстана, следует из информации с портала госзакупок.

Ремонт проведут на участке протяженностью почти 9 километров. Завершить его планируют до 11 ноября текущего года.

Заказчиком выступает Главтатдортранс.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Набережных Челнах будет проведен капитальный ремонт двух проспектов: Яшьлек и Автозаводский.