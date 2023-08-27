На капремонт проспекта Вахитова и ул.Вокзальной в Нижнекамске направят еще 41 млн рублей

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В Нижнекамске проведут капитальный ремонт участков проспекта Вахитова и ул.Вокзальной. Работы оцениваются в 41,4 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок.

До 15 ноября исполнитель должен обновить участок от ул.Соболековской до кольца проспекта Химиков — проспекта Вахитова и отрезок от ул.Вокзальной — ул.Корабельной до кольца ул.Вокзальной — проспект Строителей. Оба участка являются третьими этапами капремонта этих дорог.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт 4,22 км проспекта Вахитова в Нижнекамске обойдется почти в 1 млрд рублей. Средства направят на обновление участка улицы Баки Урманче от проспекта Химиков до проспекта Мира, части проспекта Вахитова — также от проспекта Химиков до проспекта Мира, участка улицы Мурадьяна от проспекта Мира до улицы Менделеева и части проспекта Мира от проспекта Вахитова до проспекта Строителей (включая кольцо).

Второй, предыдущий этап ремонта ул.Вокзальной, развернулся на участке от кольца ул. Вокзальной — ул.Корабельной до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей. На его проведение из бюджета Татарстана был направлен 181 млн рублей.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.