На капремонт дорог в Нижнекамске потратят почти миллиард рублей

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

На капитальный ремонт 4 километров 220 метров дорожно-уличной сети Нижнекамска выделят более 910,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Привести в порядок предполагается участок улицы Баки Урманче от проспекта Химиков до проспекта Мира, часть проспекта Вахитова — также от проспекта Химиков до проспекта Мира, участок улицы Мурадьяна от проспекта Мира до улицы Менделеева и часть проспекта Мира от проспекта Вахитова до проспекта Строителей (включая кольцо).

Из документации к тендеру следует, что больше всего направят на капремонт проспекта Мира — примерно 513 млн рублей. Траты на ремонт проспекта Вахитова составят почти 224,8 млн рублей, улицы Баки Урманче — свыше 124,6 млн рублей, а улицы Мурадьяна — около 48 млн рублей.

Помимо обновления собственно дорожного полотна исполнитель работ будет обязан выполнить капремонт тротуаров, автобусных остановок и велодорожек. Предполагается также установка фонарей, а на улице Урманче и проспекте Мира — и светофоров.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Подача заявок завершится 7 августа. Подрядчика определят 9 августа. Работы должны быть выполнены к 23 ноября текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ремонт дорог в Нижнекамском районе Татарстана направят почти 303 млн рублей.