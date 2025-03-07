На капремонт Дворца земледельцев в Казани направят более 227 млн рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На капитальный ремонт Дворца земледельцев в столице Татарстана выделят свыше 227,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит, в частности, обновить облицовку из гранитных плит, модернизировать системы отопления, вентиляции и водоснабжения, провести благоустройство.

В целом строительно-монтажные работы обойдутся более чем в 188,6 млн рублей (без учета НДС), в том числе обновление облицовки – в 33,6 млн рублей, тогда как оборудования предстоит приобрести почти на 677 тыс. рублей.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», необходимые средства поступят из республиканского бюджета. Прием заявок продлится до 14 марта, исполнителя определят 18 марта. Он должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 1 декабря текущего, 2025 года.

Дворец земледельцев был построен в 2010 году по проекту архитектора Леонида Горника. Здание занимает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Последний раз ремонт здесь проводился в 2022 году, он обошелся примерно в 82,8 млн рублей.