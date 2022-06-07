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Экономика
7 июня 2022  13:21

Ремонт Дворца земледельцев в Казани обойдется в 83 млн рублей

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На капитальный ремонт Дворца земледельцев в Казани, где располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, направят 82,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. 

В документах указано, что 30 млн рублей потратят на общестроительные работы, 16 млн – на систему кондиционирования, еще 15 – монтаж оборудования связи. 

Согласно планам, работы будут завершены до начала декабря. Средства будут выделены из бюджета республики. 

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