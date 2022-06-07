Ремонт Дворца земледельцев в Казани обойдется в 83 млн рублей

На капитальный ремонт Дворца земледельцев в Казани, где располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, направят 82,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В документах указано, что 30 млн рублей потратят на общестроительные работы, 16 млн – на систему кондиционирования, еще 15 – монтаж оборудования связи.

Согласно планам, работы будут завершены до начала декабря. Средства будут выделены из бюджета республики.