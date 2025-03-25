На капремонт детсадов и школьных пищеблоков в Альметьевске выделено 100 млн рублей

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

Порядка 100 млн рублей выделено на капитальный ремонт детских садов и школьных пищеблоков в Альметьевском районе.

В этом году в рамках республиканской программы обновят два дошкольных учреждения – детсад № 50 «Лэйсан» в Альметьевске и детсад «Лэйсан» в селе Кичучатово.

В рамках ремонта здесь планируется выполнить комплекс работ, включая обновление кровли, модернизацию инженерных сетей (горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрики и слаботочных систем), а также замену дверей и полов. Кроме того, предусмотрена отделка стен и потолков, а также ремонт санитарных узлов. Общая стоимость работ составит 68 млн рублей.

Также в рамках программы запланирован ремонт пищеблоков в двух сельских школах – Миннибаевской и Ямашской – на общую сумму 29 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевском районе началась масштабная замена лифтов.