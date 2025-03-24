Масштабная замена лифтов стартовала в Альметьевске

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В 2025 году лифты заменят в 11 многоквартирных домах Альметьевска. Как сообщили в пресс-службе исполкома, замене подлежат 28 «грузоподъемных машин». Это почти в шесть раз больше, чем обновили в прошлом году.

Отмечается, что старые лифты уже отслужили свой срок, поэтому их и сменят на новые.

Обновление 20 лифтов проводится благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Еще 8 лифтов заменят в рамках региональной программы капремонта.

Работы по обновлению уже начались.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани в этом году заменят почти полтысячи лифтов.