На капремонт детсада в Пестречинском районе РТ направили 12,7 млн рублей

В детском саду «Кояшкай» в селе Старое Шигалеево Пестречинского района РТ проводится капитальный ремонт. Это единственное дошкольное заведение, которое попало в этом году в республиканскую программу капремонта. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

На капитальный ремонт направлено 12,7 млн рублей из бюджета Татарстана. Строители провели все демонтажные работы внутри здания и на будущей детской площадке. Начато благоустройство территории, а также отделочные работы внутри здания. Завершен монтаж слаботочной системы, электромонтажные работы.

«Учреждение посещает 36 детей. Пока воспитанников родители забрали по домам, к ситуации с ремонтом они отнеслись с пониманием. Только одного ребенка в ЖК „Царево“ временно водят в детсад», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Глава района Ильхам Кашапов проверил, как ведутся работы. Он поручил в короткие сроки завершить ремонт, чтобы дети быстрее вернулись в родные стены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году по национальному проекту «Демография» в Пестречинском районе РТ состоялось открытие сразу двух новых детских садов. Нацпроекты реализуются в Татарстане и по всей стране с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.