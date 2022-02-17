В Пестречинском районе РТ по нацпроекту состоялось открытие двух новых детских садов

Сразу два новых детских сада приняли новых воспитанников в Пестречинском районе Татарстана. Дошкольные учреждения были возведены в селе Богородское и деревне Куюки благодаря национальному проекту «Демография».

Торжественное открытие состоялось при участии министра науки и образования Ильсура Хадиуллина, главы Пестречинского района Ильхама Кашапова, Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской, депутатов Госсовета РТ Камиля Садриева, Азата Зиганшина и других почетных лиц.

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин отметил, что в Пестречинском районе «царит особая аура».

«Огромное строительство происходит на этой территории, создаются сады, открываются школы, рождаются дети. И такая аура в Пестречинском районе даст возможность для дальнейшего развития не только района, но и всей республики», — отметил глава района.

Обращаясь к присутствующим, Ильхам Кашапов подчеркнул, что сегодняшнее событие — уникальное, и для деревни Куюки открытие нового детсада — долгожданный праздник.

«В районе сохранена положительная демографическая ситуация: у нас самая высокая рождаемость. Мы — единственный район в республике, где сохранена естественная прибыль населения. Такая динамика требует от нас определенных решений по развитию инфраструктуры. В 2021 году в районе было реализовано 19 программ по строительству и капитальному ремонту социальных объектов, в том числе в Куюках построены школа и второй детский сад. Мы понимаем, что открытие нового садика одномоментно не решит проблему очередности и не закроет потребность, поэтому уже сегодня начинаем решать вопрос по созданию дополнительных мест», — обозначил задачу Ильхам Кашапов.

Новый детский сад в Куюках станет вторым дошкольным учреждением в данном населенном пункте. Первый детский сад «Золотая рыбка» открылся в конце 2019 года, сегодня его посещают 333 ребенка.

В новом детском саду «Сказка» сформированы 12 групп: две ясельные группы с 1,5 до двух лет, шесть — с двух до трех лет, одна — с трех до четырех лет, по две группы с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет, а также одна подготовительная группа. Всего набрано 220 детей. В течение 2022 года планируется расшириться еще на 110 мест. Здесь созданы все условия для гармоничного развития детей, будь то спорт, экология или творчество.

Не менее долгожданный праздник состоялся сегодня в селе Богородское — коллектив и воспитанники детского сада переезжают в новое, просторное и современное здание на 120 мест под названием «Золотой ключик».

«Многие из вас с нетерпением наблюдали за ходом строительства. Надо отметить, что жители приняли самое активное участие в выборе названия для этого объекта. И вот сегодня „Золотой ключик“ открывает свои двери и готов принять малышей. Сформировано шесть групп — для этого мы приняли и новые кадры. Большая благодарность руководству республики Рустаму Минниханову за возможность участия в данной программе строительства, строителям — за то, что выдержали все сроки, и родителям — за терпеливое ожидание. Желаю, чтобы пребывание в стенах нового детского сада оставило лишь добрые воспоминания!» — пожелал глава муниципалитета.

Оба детских сада — двухэтажные. Каждый объект оснащен современным пищеблоком, музыкальным и спортивным залами, уютными и светлыми группами. На территории размещены игровые площадки для прогулок малышей.

В администрации ИА «Татар-информ» рассказали, что, несмотря на радостные события сегодня, открытие сразу двух дошкольных учреждений не решит проблемы с очередностью в данном сельском поселении. Только в Куюках на очереди стоят 1 415 детей, из них 680 — от трех до семи лет. Однако уже сейчас решается вопрос с поиском финансирования для открытия дополнительных мест в новых детских садах.

Всего в районе с учетом новых объектов функционируют 19 дошкольных учреждений, которые посещают 2 645 детей.