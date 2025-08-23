На Камчатке за сутки зарегистрировали 27 афтершоков

За минувшие сутки на Камчатке сейсмологи зафиксировали 27 афтершоков землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло в регионе в конце июля, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«За сутки произошли 27 афтершоков магнитудой 3,6 до 5,5. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались», – указано в сообщении ведомства.

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты.