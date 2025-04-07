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Общество 7 апреля 2025 11:44

На «КАМАЗе» транслируют сводки Совинформбюро от 1945 года

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На производственных площадках «КАМАЗа» к 80-летию Победы транслируют записи сводок советского информбюро, которые зачитывал в годы Великой Отечественной войны диктор Юрий Левитан, а также песни и марши тех лет. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Каждое утро за 10 минут до начала рабочего дня по радио по всем подразделениям компании, где есть радиовещание, транслируются оригинальные сводки Совинформбюро этого дня 80-летней давности голосом Левитана. После сводки играют музыка и песни военных лет», – рассказали в пресс-службе.

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награды ветеранам ВОВ. Он отметил, что в современном облике России есть огромная доля каждого из ветеранов войны.

#камаз #Набережные Челны #80-летие Победы
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