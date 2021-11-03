На КАМАЗе только трое из 30 тысяч сотрудников заболели Covid-19

На заводе «КАМАЗ» из 30 тыс. сотрудников коронавирусом заболели лишь трое. Таких показателей удалось добиться благодаря вакцинации коллектива, рассказал на горсовете в Набережных Челнах пресс-секретарь автогиганта Олег Афанасьев.

Он заявил, что на сегодняшний день на КАМАЗе привились более 80% работников. «Благодаря этому и мерам, которые мы предпринимаем по противодействию Covid-19, из 30 тысяч работников всего трое заболевших на основном производстве. Вот яркий пример эффективности вакцинации», — добавил представитель КАМАЗа.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев согласился со спикером и подчеркнул, что другого пути для победы над вирусом нет.

«Тема вакцинации с повестки дня нашей с вами жизни уходить не будет, поэтому наша задача — вместе с работниками медицинской сферы оказать полное содействие для вакцинации», — отметил градоначальник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах ожидается поставка более 10 тыс. доз вакцин от Covid-19.