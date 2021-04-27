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Ру Тат
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27 апреля 2021  18:07
Эльвира Мухаметдинова

КАМАЗ прокомментировал обыски на предприятиях Челнов

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На КАМАЗе прокомментировали обыски в компаниях, занятых в автопромышленном секторе рынка Челнов. В предприятии заявили, что заинтересованы в ликвидации криминальных схем.

«КАМАЗ был привлечен к следственным действиям ещё в конце прошлого года, когда у нас запросили документы. Они были предоставлены в полном объеме. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эти мошеннические схемы были вскрыты», — сообщил руководитель департамента по информационной политике ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в АО «Ремдизель» провели обыск московские силовики.

КАМАЗ обыски
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