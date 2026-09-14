На КАМАЗе назначили нового директора Завода запасных частей

Директором Завода запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК) КАМАЗа с 14 сентября назначен Рифат Шавалиев, сообщили в пресс-службе предприятия.

Шавалиев родился 27 августа 1987 года, в 2009 году окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Машины и технология высокоэффективных процессов обработки».

Карьеру на КАМАЗе он начал в 2006 году оператором автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок на Заводе двигателей. В 2009 – 2019 годах прошел путь от мастера цеха ремонта и обслуживания технологического оборудования до начальника термического цеха предприятия.

В 2019 году Шавалиев перешел на Завод запасных частей и компонентов, где возглавил цех производства корпусных деталей и сборки коробок передач. В 2021 году он стал начальником цеха валов.

С 2024 года Шавалиев руководил термогальваническим производством Завода двигателей. На этой должности он проработал до нового назначения.

Ранее ЗЗЧиК возглавлял Андрей Жандаров. С 1 сентября 2026 года он назначен директором Завода мостов КАМАЗа.