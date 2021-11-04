На КАМАЗ в Набережные Челны приедут работать безработные из Дагестана

В службах занятости населения Дагестана набирается вторая группа граждан для работы в ПАО «КАМАЗ» в Набережные Челны. Министерство труда Дагестана на своем официальном сайте уточняет, что на сегодняшний день потребность в работниках составляет 500 человек.

По итогам первого набора на набережночелнинский автогигант было направлено 48 безработных дагестанцев.

За принятыми сотрудниками на заводе квалификации будет закреплен наставник. Он будет обучать безопасным приемам труда и знакомить с оборудованием.

КАМАЗ за свой счет обеспечивает перелет работников до Набережных Челнов, проживание, ежедневную доставку на работу и обратно, частичную компенсацию затрат на питание, а также гибкий график работы.

Средний размер заработной платы по вакансиям ПАО «КАМАЗ» составляет 50 тыс. рублей. В настоящее время 65 человек уже готово трудоустроиться на завод вахтовым методом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на КАМАЗе только трое из 30 тысяч сотрудников заболели Covid-19.