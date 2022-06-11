«Я не делал спектакль об идиотах, я делал о России»: Славутский показал нового «Ревизора»

В Казанском академическом театре имени Качалова состоялась премьера — главный режиссер, народный артист России и Татарстана Александр Славутский представил «Ревизора» по пьесе Николая Гоголя. Предыдущая постановка этого классического произведения выходила в Качаловском в 1994 году, ставил ее также Славутский-старший.

«Интерес к „Ревизору“ приходит полосами: бывает долгий период времени, когда его его не ставят, а потом вдруг ставят. Я стал делать этот спектакль, и тут оказалось, что его делают уже Женовач (Сергей Женовач, худрук Московского театра имени Чехова — прим. Т-и), [Юрий] Бутусов сделал в „Сатириконе“, называется „Р“. И еще многие делали...» — заметил режиссер.

«Я старался сделать спектакль о России, о моей родине, о моей земле, о ее проблемах. Это моя земля. Но я не делал спектакль об идиотах, я не делал водевиля, я не делал капустника — обломки, объедки постмодернизма европейского репертуара тащат к нам. Я люблю Россию, для меня русский репертуарный театр — это моя земля, а уж русская драматургия — вообще любимая моя тема, Гоголь — один из любимых моих драматургов. Этот спектакль молодежный – в нем занята одна молодежь. Я рассчитываю, что он будет интересен», — заявил Александр Славутский, раскритиковав альтернативные подходы к интерпретации текста классика.

Работа над постановкой заняла около десяти месяцев. Прежде, чем начать новый спектакль, режиссер выбирал между двумя произведениями Гоголя — «Ревизором» и «Мертвыми душами».

«Пьеса замечательная. Это и сейчас проблема мировая для людей: он берет взятки, Городничий, но я его все равно люблю. Хлестакова люблю. Для него это миг счастья, у него другого мига счастья в жизни, наверное, и не было — у него одни унижения. Сначала папа его унижал, отправил учиться, потом забрал его назад… Он счастья не испытывал, а тут впервые у него случился день счастья, миг счастья… Мне интересна красота страны, красота человека как объекта исследования. Кто внимательно посмотрит, увидит изменения. Каждые пять-шесть лет меняется театральная эстетика. А „Ревизор“ — это совесть, которая все равно тебя настигнет», — подчеркнул режиссер-постановщик.

Комедия в двух действиях длится не менее трех часов с антрактом. Это яркая и динамичная постановка с обилием музыки и танцев. Тем не менее, снова подчеркнул Славутский, это не водевиль и не капустник.

«Я никогда комедий в чистом виде не делаю. Если комедия, то всегда немного грустная в конце. Жизнь быстротечна, хочется, чтобы в ней был миг радостей», — сказал театральный деятель за несколько минут до начала премьерного показа.

Роль Ивана Хлестакова, будто бы «ревизора», а на самом деле чиновника из Петербурга, досталась в постановке Павлу Лазареву. И далась она актеру, констатировал Александр Славутский, непросто.

«Хлестаков сам не очень понимает, что с ним происходит. Это его фантазии. Ему нравится, что с ним танцуют, нравится играть в карты. Ему хочется всего и сразу. Паша же очень скромный, тихий человек. В некотором роде для него это была роль на преодоление. Он вообще за последние годы мощно продвинулся, хотя три-четыре года до этого ходил в массовке», — подытожил Александр Славутский.

Новый «Ревизор» до конца театрального сезона успеет еще несколько раз прозвучать со сцены Качаловского театра. Ближайший показ состоится 18 июня.