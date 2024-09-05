На избирательных участках в Казани развернутся ярмарки товаров

8 сентября казанцы смогут приобрести продукты питания и бытовую химию на избирательных участках. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Продукция будет реализована по ценам на 5-20% ниже розничных.

Всего на участки завезут около 200 тонн продукции, в том числе гречку, макароны, муку, сахар, сгущенное молоко, тушенку, подсолнечное масло, чай и другие товары.

Кроме того, сообщал ранее «Татар-информ», в день выборов на участках будет проводиться вакцинация от гриппа.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.