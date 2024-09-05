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Новости Татарстана и Казани
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На избирательных участках в Казани развернутся ярмарки товаров
8 сентября казанцы смогут приобрести продукты питания и бытовую химию на избирательных участках. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Продукция будет реализована по ценам на 5-20% ниже розничных.
Всего на участки завезут около 200 тонн продукции, в том числе гречку, макароны, муку, сахар, сгущенное молоко, тушенку, подсолнечное масло, чай и другие товары.
Кроме того, сообщал ранее «Татар-информ», в день выборов на участках будет проводиться вакцинация от гриппа.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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