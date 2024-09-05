На избирательных участках в РТ откроются пункты вакцинации против гриппа

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Госсовета РТ седьмого созыва. В этот день на избирательных участках откроются пункты вакцинации против гриппа. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Возле станций метро в Казани уже десятый день работают мобильные бригады, которые проводят вакцинацию от гриппа. А жители старше 60 лет еще могут пройти вакцинацию и от пневмококковой инфекции. За эти дни вакцинировали более 6 тыс. человек», – рассказал спикер.

Пункты вакцинации у шести станций метро в Казани заработали с конца августа. Они открыты ежедневно с 8 утра до 19 часов у станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Кольцо», «Проспект Победы» и «Дубравная». Прививку здесь могут сделать все желающие в возрасте от 18 лет при предъявлении паспорта.

Филатов подчеркнул, что эффективность вакцинирования достигает 90–95%. «Этого достаточно, чтобы защитить коллективы от распространения инфекции. Вакцинация вырабатывает иммунитет. И даже если заболеваешь гриппом, вероятность того, что болезнь будет протекать тяжело, с осложнениями, кардинально снижается», – заявил он.