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Общество 13 марта 2024 19:25

На избирательных участках Татарстана будут продавать местные товары со скидкой

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Продукцию татарстанских производителей на избирательных участках республики будут продавать со скидками до 25%. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время прямого эфира.

«Если мы говорим о продовольственных товарах, то до 25% скидка на товары на избирательных участках в Казани, в Альметьевске, в Набережных Челнах», – сказала Фазлеева.

Ранее стало известно, что в Казани 17 марта будут работать ярмарки на 172 избирательных участках. На площадках представят не только продукты питания, но и бытовую химию.

«Товары, которые производят татарстанские предприятия, отличаются по качеству, имеют высокий уровень качества. Предлагать их не стыдно. Продукция, которая производится поварами республики, всегда высокого качества и востребована как туристами, так и самими жителями республики», – отметила Фазлеева.

Ранее стало известно, что татарстанские избиратели получат браслеты «Всей семьей на выборы». С ними можно бесплатно пользоваться обещственным транспортом Казани и бесплатно посетить концерт у «Ак барс арены».

#выборы президента-2024 #Лейла Фазлеева
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