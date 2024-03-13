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Браслеты «Всей семьей на выборы» будут выдаваться избирателям Татарстана
Татарстанским избирателям, отдавшим свой голос на выборах Президента России, будут выдавать браслеты с надписью «Всей семьей на выборы». Ранее подобная практика существовала только в Казани, о чем рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время прямого эфира.
«Все те, у кого есть такой замечательный браслет, могут воспользоваться и общественным транспортом, и пройти на мероприятия. Не только жители Казани, но и те, кто примет решение в этот день о путешествии в Казань вместе с детьми», – сообщила Фазлеева.
Браслеты будут выдавать не только в Казани, но и в разных районах Татарстана на всех избирательных участках, подчеркнула вице-премьер региона.
В прошлые годы на браслетах в Казани была надпись «Я проголосовал». В этот раз ее заменили на «Всей семьей на выборы». Обладатели браслета смогут пользоваться общественным транспортом в Казани с 15 по 17 марта, а также попасть на праздничный концерт. Его хедлайнерами станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кармен» и Ваня Дмитриенко.
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