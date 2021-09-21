Андрей Кондратьев рассказал о предварительных итогах довыборов в Госсовет Татарстана

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев рассказал о предварительных результатах дополнительных выборов в Госсовет РТ VI созыва по Азинскому и Студенческому округам. Об этом он заявил на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По предварительным данным, в голосовании на дополнительных выборах депутатов Госсовета РТ по Азинскому округу приняли участие 57,9% избирателей», – сообщил спикер.

Кондратьев отметил, что Эмиль Хуснутдинов набрал 55,01% голосов, Руслан Христофоров – 15,1%, Венера Нагимова – 14,5%, Семен Грицев – 13,6%.

Глава ЦИК РТ добавил, что по предварительным итогам довыборов депутатов Госсовета РТ по Студенческому округу в голосовании приняли участие 83,2% избирателей.

Ренат Сибгатуллин набрал 63,6% голосов, Динар Аюпов – 12,1%, Артем Балобанов – 11,5%, Рашид Мавлиев – 11,1%.

«В целом успешно прошли выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. После решений соответствующих комиссий с данными ознакомим. Муниципальная кампания – крайне важная и очень большая: 226 мандатов, 729 кандидатов», – заключил Кондратьев.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва прошли 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоялись довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике прошли дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.