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На XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел приехали татары Афганистана
В работе XI Всероссийского схода предпринимателей татарских сел участвует делегация от татар Афганистана. Предприниматели Каримулла, Нигматулла, Саит, Сафи и Атаулла о форуме узнали через Всемирный конгресс татар. С остальными делегатами они общаются через переводчика. У себя на родине они занимаются преимущественно растениеводством.
«Это предприниматели из Афганистана, ведут деятельность в сельскохозяйственной отрасли. Например, один из них занимается экспортом граната и миндаля. В Афганистане благоприятный климат, растет практически все. Урожай получают три раза в год», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» о гостях из Афганистана их переводчик.
XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел проходит с 13 по 15 марта по инициативе Всемирного конгресса татар. Пленарное заседание схода прошло сегодня в КРК «Корстон». В нем принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он, в частности, осмотрел выставку-ярмарку продукции, произведенной в регионах РФ, и товаров народного промысла.
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