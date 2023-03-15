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Общество 15 марта 2023 16:24

Минниханов поделился фотографиями со съезда сельских предпринимателей в Казани

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Минниханов поделился фотографиями со съезда сельских предпринимателей в Казани
фото: телеграм-канал Раиса Татарстана

Сегодня в казанском «Корстоне» состоялся сход сельских предпринимателей со всей страны. Фрагментами события в своем телеграм-канале поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Казанга бөтен Россиядән Татар авыл эшмәкәрләре килде (В Казань приехали татарские сельские предприниматели со всей России)», — написал он.

На снимках видно, как руководитель Татарстана осматривает продукцию предпринимателей, общается с участниками мероприятия.

#Рустам Минниханов
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