Минниханов поделился фотографиями со съезда сельских предпринимателей в Казани

фото: телеграм-канал Раиса Татарстана

Сегодня в казанском «Корстоне» состоялся сход сельских предпринимателей со всей страны. Фрагментами события в своем телеграм-канале поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Казанга бөтен Россиядән Татар авыл эшмәкәрләре килде (В Казань приехали татарские сельские предприниматели со всей России)», — написал он.

На снимках видно, как руководитель Татарстана осматривает продукцию предпринимателей, общается с участниками мероприятия.