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Минниханов поделился фотографиями со съезда сельских предпринимателей в Казани
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фото: телеграм-канал Раиса Татарстана
Сегодня в казанском «Корстоне» состоялся сход сельских предпринимателей со всей страны. Фрагментами события в своем телеграм-канале поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Казанга бөтен Россиядән Татар авыл эшмәкәрләре килде (В Казань приехали татарские сельские предприниматели со всей России)», — написал он.
На снимках видно, как руководитель Татарстана осматривает продукцию предпринимателей, общается с участниками мероприятия.
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