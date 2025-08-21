На иудейском кладбище в Казани появится монумент в память о воинах Великой Отечественной

На иудейском кладбище, которое в данный момент строится напротив казанского поселка Самосырово, появится монумент в память воинов Великой Отечественной войны. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель правления Региональной общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия РТ» Аркадий Плискин.

«Несколько лет назад напротив Самосырово выделили участок земли под строительство иудейского кладбища, оно уже в процессе строительства. На территории этого кладбища мы сейчас строим монумент в память евреев, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, а их из Татарстана ушло 2 220 человек. Поставить такой монумент – это очень важное мероприятие и для общины, и для города, и для республики», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на монументе не будут указаны фамилии воинов, но будет нанесен QR-код, перейдя по которому человек сможет найти того, кого хочет.

«Если вдруг выяснится, что его родственников не включили в этот монумент, то мы будем дополнительно их включать», – отметил Плискин.

Он добавил, что монумент будет установлен в 2026 году.