В Казани пройдет XIII Международный фестиваль еврейской музыки

В Казани 10–11 сентября 2025 года пройдет XIII Международный фестиваль еврейской музыки — значимый культурный проект, направленный на сохранение и развитие еврейской музыкальной традиции в России.

«Фестиваль в этом году проходит уже в 13-й раз. Его проводят ежегодно, как правило, на ул. Петербургской. В нем участвует от 10 до 15 групп, причем не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана и других стран», – рассказал «Татар-информу» председатель правления Региональной общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия РТ» Аркадий Плискин.

Он подчеркнул, что посещаемость данного мероприятия ежегодно растет.

«На этом мероприятии люди совершенно разных национальностей пляшут и поют. Причем посещаемость фестиваля ежегодно растет, например, в прошлом году, мы посчитали, на фестиваль пришли порядка 5 тыс. человек. Ребята, которые приезжают выступать, всегда с удовольствием посещают Казань, называют его очень гостеприимным городом», – поделился собеседник агентства.

Плискин также отметил, что в этом году перед гостями фестиваля выступят заслуженный артист России из Москвы Евгений Валевич и солистка театра «Градский Холл», лауреат премии «Шансон года» Алла Ритт.

«В этом году мы хотим дополнительно сделать четыре отдельные игровые зоны, будут и фут-зоны. Также в качестве ведущего фестиваля мы пригласили заслуженного артиста России из Москвы Евгения Валевича и солистку театра «Градский Холл», лауреата премии «Шансон года» Аллу Ритт», – добавил Плискин.

Напомним, что фестиваль еврейской музыки традиционно проходит при поддержке руководства РТ, Минкульта республики и по инициативе Еврейской национально-культурной автономии РТ.

В этом году фестиваль посвящен в память его основателя Михаила Скоблионока. Благодаря его активности и многолетней работе фестиваль стал заметным событием в культурной жизни Столицы и многонациональном Татарстане.

Программа фестиваля включает выступления профессиональных и любительских коллективов, представляющих широкий спектр еврейской музыки — от клезмера и народных песен до современной авторской и эстрадной музыки.

Помимо Рид и Валевича, в рамках XIII фестиваля выступит группа «Нэфеш» — коллектив еврейской авторской песни из Ульяновска, казанский Клезмерский ансамбль «Симха» — музыканты, исполняющие традиционный еврейский инструментальный репертуар.

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу ул. Петербургская, дом №11. Вход на фестиваль свободный.