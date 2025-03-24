На инженерную инфраструктуру парка «Тура 2.0» под Казанью выделили более 1 млрд рублей

Из бюджета Татарстана намерены выделить 1,14 млрд рублей. На эти деньги построят инфраструктуру для индустриального парка «Тура 2.0», следует из тендеров, опубликованных на портале госзакупок.

Согласно появившимся на сайте тендерам, на эти цели заключат два госконтракта. Один – на 933 млн рублей, а второй – на 208 млн рублей.

Судя по документам, на участке проведут подготовительные и земляные работы, осуществят инженерную подготовку, а также ожидаются пусконаладочные работы. После рабочие установят наружные электрические сети и линии связи, дорожные знаки и проложат дороги.

Все работы планируют завершить до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольском районе ведется работа по расширению промышленного парка «Тура 2.0». По словам главы района Михаила Афанасьева, территории уже распределили и проводят необходимые процедуры.