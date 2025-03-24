news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 24 марта 2025 08:10

На инженерную инфраструктуру парка «Тура 2.0» под Казанью выделили более 1 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

Из бюджета Татарстана намерены выделить 1,14 млрд рублей. На эти деньги построят инфраструктуру для индустриального парка «Тура 2.0», следует из тендеров, опубликованных на портале госзакупок.

Согласно появившимся на сайте тендерам, на эти цели заключат два госконтракта. Один – на 933 млн рублей, а второй – на 208 млн рублей.

Судя по документам, на участке проведут подготовительные и земляные работы, осуществят инженерную подготовку, а также ожидаются пусконаладочные работы. После рабочие установят наружные электрические сети и линии связи, дорожные знаки и проложат дороги.

Все работы планируют завершить до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольском районе ведется работа по расширению промышленного парка «Тура 2.0». По словам главы района Михаила Афанасьева, территории уже распределили и проводят необходимые процедуры.

#индустриальный парк #Татарстан #инфраструктура
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

23 марта 2025