Более 20 компаний Татарстана представили свои разработки на «Иннопроме»

Более 20 компаний из Татарстана представили свои разработки на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге.

Всего республика представлена на выставке двумя стендами. На первом – флагман промпроизводства Татарстана, основной производитель грузовиков в России – КАМАЗ. Здесь представлены автомобили «Компас» – рефрижератор и эвакуатор-манипулятор. Первый автомобиль предназначен для транспортировки товаров, требующих соблюдения определенного температурного режима. Второй – это эвакуатор с краноманипулярной установкой (КМУ).

На втором стенде представлены другие предприятия республики. Главную его часть занимает интерактивное табло Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ, где рассказывается об основных промышленных проектах в Татарстане.

Для участников выставки «Иннопром» является удобной площадкой для поиска партнеров. Так, представитель «РариТЭК Холдинга» Андрей Березин рассказал, что компания намерена подписать на «Иннопроме» соглашение с «Росатомом».

«На выставке мы представляем поршневой компрессор для насосно-компрессорной станции. Он используется для повышения давления в газопроводе. У нас планируется несколько соглашений с «Росатомом». Также мы хотим показать компрессор для всех потребителей, кто заинтересован в развитии заправочной инфраструктуры», – сообщил он.

Председатель машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров отметил, что обычно за четыре дня участники выставки успевают провести порядка 120 переговоров. «Все члены делегации должны по максимуму выложиться и отработать четыре дня, провести максимальное количество переговоров, которые должны превратиться в коммерческие контракты и договора. Они в том числе обеспечат приток денег в республику», – добавил Майоров.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В этом году впервые главным партнером выставки стал Казахстан.

Подробнее о том, какие компании участвуют в главной выставке промышленности и какие разработки они представят, читайте в материале «Татар-информа».