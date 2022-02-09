На строительство инфраструктуры для «Тюбетей тауэр» направят 243 млн рублей

На благоустройство территории и строительство инфраструктуры для объекта «Тюбетей тауэр» из федерального и республиканского бюджетов выделят более 243 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, проектом предусматриваются строительство контрольно-пропускного пункта и визит-центра. Кроме того, будут проведены сети водо- и электроснабжения, подключение к канализации и наружным сетям связи для дальнейшего подключения к «Тюбетей тауэр».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Тюбетей тауэр» высотой 30 метров построят в Верхнеуслонском районе Татарстана.